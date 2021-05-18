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Российское мороженое прославилось в Китае благодаря Путину

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Мороженое «Кореновского молочно-консервного комбината» обрело популярность в Китае благодаря президенту России Владимиру Путину, сообщил гендиректор предприятия Игорь Московцев.

Мороженое торговой марки «Коровка из Кореновки» Путин покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском и угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана. Также российский лидер дарил мороженое председателю КНР Си Цзиньпину на 66-летие.

Московцев отметил, что Путин сам не знал, какое мороженое в коробке, когда дарил ее Си Цзиньпину, но кто-то с китайской стороны обратил внимание на этикетку и запомнил бренд. После этого у производителя возник неофициальный бренд «любимое мороженое Путина».

По его словам, некоторое время спустя в Краснодарский край приехала делегация из КНР и попросила краевую администрацию показать комбинат, на котором делают «Коровку из Кореновки». После этого российское мороженое стали поставлять в Китай.

Сейчас Китай занимает второе место в мире по закупкам российского мороженого, за январь-март 2021 года в эту страну было поставлено продукции на 2,6 миллиона долларов. Крупнейшим покупателем российского мороженого являются США.

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Жизнь #Еда #Торговля
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