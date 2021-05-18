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Раскрыты доходы президента США Джо Байдена

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден и его жена Джилл обнародовали налоговую декларацию за 2020 год, документ опубликован на сайте Белого дома.

Согласно декларации, Байден заработал в прошлом году чуть более 607 тысяч долларов. При этом семейная пара заплатила 186 тысяч долларов в виде подоходного налога на федеральном уровне и на уровне штатов, еще 30 тысяч долларов супруги направили на благотворительность.

Также свою налоговую декларацию обнародовали вице-президент Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф. Они заработали в 2020 году 1,7 миллиона долларов, заплатили 803,9 тысячи долларов в виде подоходного налога и потратили 27 тысяч долларов на благотворительные цели.

Законы США не обязывают президентов публично отчитываться о доходах. Например, предшественник Байдена Дональд Трамп отказывался это делать, но его декларации все равно публиковались в СМИ.

В среднем Трамп во время своего президентского срока декларировал доход свыше 400 миллионов долларов в год. При этом ставка подоходного налога в США отличается в зависимости от дохода и семейного положения налогоплательщика.

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Политика #Мир
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