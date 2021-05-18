Бывшим экстремистам урежут избирательные права

Госдума рассмотрит законопроект о запрете участвовать в парламентских выборах лицам, причастным к деятельности организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими.

Запрет на участие в выборах будет распространяться на учредителей, руководителей, участников и любых лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций, указывается в пояснительной записке к документу.

Занимавшие руководящие должности в организациях, признанных экстремистскими, не смогут баллотироваться в Госдуму в течение пяти лет. Другие причастные к работе организаций не смогут избираться в парламент в течение трех лет.

Ограничения распространяются на людей, работавших в организации или помогавших ей за год до решения суда. Изменения предполагается внести в закон «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания».