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Бывшим экстремистам урежут избирательные права

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума рассмотрит законопроект о запрете участвовать в парламентских выборах лицам, причастным к деятельности организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими.

Запрет на участие в выборах будет распространяться на учредителей, руководителей, участников и любых лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций, указывается в пояснительной записке к документу.

Занимавшие руководящие должности в организациях, признанных экстремистскими, не смогут баллотироваться в Госдуму в течение пяти лет. Другие причастные к работе организаций не смогут избираться в парламент в течение трех лет.

Ограничения распространяются на людей, работавших в организации или помогавших ей за год до решения суда. Изменения предполагается внести в закон «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания».

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лачинов

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Alex468

этот чуба в ссср ничего бы вообще никому не говорил_)

Disobedient

Песков лучше бы молчал. Чем так явно выделять свою марионеточность и слабость перед наместником.

aevaev

Категорически против трезвяков. Бомжи как неплатежеспособные как валялись, так и будут валяться. Менты...
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