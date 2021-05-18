Госдума освободила от медосмотра некоторых призывников

Госдума на заседании приняла в окончательном чтении законопроект об отмене обязательного медицинского освидетельствования призывников, у которых есть основания для отсрочки или освобождения от срочной службы.

Сейчас медицинское освидетельствование проходят все призывники, включая тех, кто имеет отсрочку по семейным обстоятельствам либо в связи с обучением. Будучи признанными годными, они в результате не проходят службу.

Принятый парламентариями законопроект исключает обязательное медицинское освидетельствование в таких граждан. При этом изменения не коснутся тех, кто имеет основания для освобождения от призыва по состоянию здоровья.

«Реализация законопроекта позволит снизить количество случаев медицинского освидетельствования на 50% от количества освидетельствованных граждан, подлежащих призыву на военную службу»,— говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отмечают, что он повысит эффективность медицинского обследования призывников. В ближайшее время планируется внести соответствующие изменения в статью 51 закона «О воинской обязанности и военной службе».