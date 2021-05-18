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HTC выпустит шлемы виртуальной реальности с 5К-разрешением

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания HTC выпустит в продажу два новых шлема виртуальной реальности, особенностью которых стала поддержка изображения разрешением 5K. Поставки моделей начнутся летом 2021 года.

Проводной VR-шлем HTC Vive Pro 2 получит пару дисплеев Full RGB общим разрешением 5K (4896x2448 точек) и частотой обновления 120 Гц, а также двойными линзами с углом обзора 120 градусов. Модель стала развитием шлема Vive Pro.

По сравнению с предыдущей моделью новинка получила улучшенную систему калибровки расстояния от глаз до экрана, более эргономичные крепления и поддержку беспроводного соединения при помощи адаптера HTC Vive Wireless.

Vive Pro 2 поддерживает трекеры лица Vive Facial Tracker и тела Vive Tracker 3.0, может работать в системе Steam VR с контроллерами Valve Index. Стоимость HTC Vive Pro 2 в максимальной версии Full Kit составит порядка 142 тысяч рублей.

Шлем HTC Vive Focus 3 позиционируется в качестве устройства для бизнеса. Он работает по беспроводному соединению, имея аналогичные Vive Pro 2 дисплеи. Корпус модели выполнен из магниевого сплава, в поставку также входят модернизированные контроллеры.

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лачинов

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Alex468

этот чуба в ссср ничего бы вообще никому не говорил_)

Disobedient

Песков лучше бы молчал. Чем так явно выделять свою марионеточность и слабость перед наместником.

aevaev

Категорически против трезвяков. Бомжи как неплатежеспособные как валялись, так и будут валяться. Менты...
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