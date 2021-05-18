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Названа самая аварийная улица Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Автостраховщики назвали самую аварийную улицу Новосибирска в 2020 году — это Большевистская, сообщает «АльфаСтрахование»

Наибольшее число аварий в 2020 году зафиксировано на улице Большевистской (16,6%). Это одна из самых важных и загруженных транспортных магистралей Новосибирска. Протяженность заторов в часы пик достигает 7 километров. Все это ведет к неизбежному росту количества крупных и мелких ДТП.

В первую пятерку также попали сильно загруженные улица Ленина (16,17%), Советская улица (15,74%), Бердское шоссе (10,21%) и улица Центральная (8,09%).

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Новосибирск #Транспорт и дороги
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Топ комментариев

Disobedient

И не говори, такими правильными прикидываться европейские злодеи.)))Словами кидаются демократия права...

лачинов

А осталась ли хоть одна отрасль где не падает качество? Пока получается увеличивать прибыль экономя на...

Alex468

этот чуба в ссср ничего бы вообще никому не говорил_)

Disobedient

Песков лучше бы молчал. Чем так явно выделять свою марионеточность и слабость перед наместником.
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