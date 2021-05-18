Названа самая аварийная улица Новосибирска

Автостраховщики назвали самую аварийную улицу Новосибирска в 2020 году — это Большевистская, сообщает «АльфаСтрахование»

Наибольшее число аварий в 2020 году зафиксировано на улице Большевистской (16,6%). Это одна из самых важных и загруженных транспортных магистралей Новосибирска. Протяженность заторов в часы пик достигает 7 километров. Все это ведет к неизбежному росту количества крупных и мелких ДТП.

В первую пятерку также попали сильно загруженные улица Ленина (16,17%), Советская улица (15,74%), Бердское шоссе (10,21%) и улица Центральная (8,09%).