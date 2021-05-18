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Пассажирский автобус съехал в кювет под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Автобус с пассажирами съехал в кювет в Новосибирском районе, трое обратились за медицинской помощью, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, авария с автобусом №170, который курсирует между Кольцово и Новосибирском, произошла во вторник в 13.55 по местному времени в поселке Двуречье Барышевского сельсовета.

Автобус съехал с дороги в кювет «по неустановленной причине». Водитель в момент аварии был трезв.

На месте аварии никто из пассажиров за медицинской помощью не обратился, но позже трое сделали это самостоятельно, их беспокоили ушибы. По факту ДТП проводится проверка.

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