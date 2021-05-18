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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Абитуриентов предупредили о дефиците мест в общежитиях в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Некоторые абитуриенты могут столкнуться с дефицитом мест в общежитиях Томска и Новосибирска. Эту проблему может решить строительство новых зданий, и часть проектов уже находится на стадии подготовки, сообщили представители сферы образования на пресс-конференции во вторник.

Проблема дефицита мест в общежитиях Томска практически решена в ТГУ, после введения в эксплуатацию двух новых корпусов, сказал начальник департамента науки и высшего образования области Петр Каминский. Но проблема с общежитиями стоит остро в Сибирском медуниверситете и ряде других вузов.

«Мы эту проблему пытаемся решить. Вы знаете, что у нас в активной стадии в проработке стоит вопрос студгородка на 10 тысяч мест, сейчас уже идет разработка ТЗ на строительство. Ввод планируется в 2024 году», — отметил Каминский.

В крупнейшем вузе Новосибирской области — НГУ также есть недостаток мест в общежитиях. В первую очередь для городских студентов, живущих в отдаленных от университета районах.

«Мы находимся на достаточно отдаленном расстоянии от города и проблема транспортной доступности для городских студентов встает в полный рост. Наш размер кампуса — это более 4 тысяч мест, ну может быть 4,3 тысячи койкомест. А студентов около 8 тысяч», — объяснил ректор НГУ Михаил Федорук.

Проект строительства кампуса, новых общежитий — является одним из самых главных для вуза. По словам ректора, здания по улице Пирогова, устаревшие морально и физически, нужно выводить из эксплуатации и на их месте строить новые.

Тема: Экзамены
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Новосибирск #Образование
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