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Кемеровчане оценили видео о проблемах с транспортом в 60-е

Источник:
Sibnet.ru
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Жители Кемерова посчитали видеосюжет о проблемах с общественным транспортом в городе в 60-е годы прошлого века актуальным и сегодня — ролик выложили в соцсетях.

Сатирический сюжет о работе транспорта в Кемерове из альманаха «Медведю в лапы» появился на YouTube-канале «Киностудия АЗИЯ-ФИЛЬМ», затем его разместили в сообществе «Типичный Кемерово».

В видео критикуются очереди на остановках, недостроенный гараж и улыбающийся начальник строительства, который не может три года возвести объект.

«Посмотрите, сколько народу собралось на автобусной остановке! <…> Какой уж тут график, когда автотранспорт содержится в таких условиях? Даже ремонт ведется под открытым небом», — отмечают авторы.

«Ничего не изменилось», — отреагировали пользователи соцсети.

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Кузбасс #Транспорт и дороги #История
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Топ комментариев

Disobedient

И не говори, такими правильными прикидываться европейские злодеи.)))Словами кидаются демократия права...

лачинов

А осталась ли хоть одна отрасль где не падает качество? Пока получается увеличивать прибыль экономя на...

Alex468

этот чуба в ссср ничего бы вообще никому не говорил_)

Disobedient

Песков лучше бы молчал. Чем так явно выделять свою марионеточность и слабость перед наместником.
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