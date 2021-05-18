Кемеровчане оценили видео о проблемах с транспортом в 60-е

Жители Кемерова посчитали видеосюжет о проблемах с общественным транспортом в городе в 60-е годы прошлого века актуальным и сегодня — ролик выложили в соцсетях.

Сатирический сюжет о работе транспорта в Кемерове из альманаха «Медведю в лапы» появился на YouTube-канале «Киностудия АЗИЯ-ФИЛЬМ», затем его разместили в сообществе «Типичный Кемерово».

В видео критикуются очереди на остановках, недостроенный гараж и улыбающийся начальник строительства, который не может три года возвести объект.

«Посмотрите, сколько народу собралось на автобусной остановке! <…> Какой уж тут график, когда автотранспорт содержится в таких условиях? Даже ремонт ведется под открытым небом», — отмечают авторы.

«Ничего не изменилось», — отреагировали пользователи соцсети.