Кемеровчане оценили видео о проблемах с транспортом в 60-е

Жители Кемерова посчитали видеосюжет о проблемах с общественным транспортом в городе в 60-е годы прошлого века актуальным и сегодня — ролик выложили в соцсетях.
Сатирический сюжет о работе транспорта в Кемерове из альманаха «Медведю в лапы» появился на YouTube-канале «Киностудия АЗИЯ-ФИЛЬМ», затем его разместили в сообществе «Типичный Кемерово».
В видео критикуются очереди на остановках, недостроенный гараж и улыбающийся начальник строительства, который не может три года возвести объект.
«Посмотрите, сколько народу собралось на автобусной остановке! <…> Какой уж тут график, когда автотранспорт содержится в таких условиях? Даже ремонт ведется под открытым небом», — отмечают авторы.
«Ничего не изменилось», — отреагировали пользователи соцсети.
DisobedientИ не говори, такими правильными прикидываться европейские злодеи.)))Словами кидаются демократия права...
лачиновА осталась ли хоть одна отрасль где не падает качество? Пока получается увеличивать прибыль экономя на...
Alex468этот чуба в ссср ничего бы вообще никому не говорил_)
DisobedientПесков лучше бы молчал. Чем так явно выделять свою марионеточность и слабость перед наместником.