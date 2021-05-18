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Иван Телегин подписал контракт с омским ХК «Авангард»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ©itelegin07, instagram.com/itelegin07

Контракт с нападающим Иваном Телегиным хоккейный клуб «Авангард» подписал на два года, сообщила во вторник пресс-служба клуба.

«Мы уверены, что Иван перезагрузит свою карьеру и будет очень полезен в различных игровых ситуациях. Это габаритный, опытный игрок, который с успехом может играть у нас в любой из пятерок. Способен оказывать давление на соперника и навязывать силовую борьбу. Специалист по игре в меньшинстве. Для системы Хартли Телегин подходит идеально», — цитирует пресс-служба генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова.

29-летний нападающий Иван Телегин — Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина и трехкратный чемпион России. Прошлый сезон Телегин провел в составе ЦСКА, за клуб он выступал семь лет подряд. 

«ЦСКА дал мне очень много и за все это я благодарен и говорю спасибо! Сегодня было подписано соглашение о расторжении контракта, и я действительно верю, что все что не делается — к лучшему», — написал Иван Телегин в Instagram об уходе из клуба.


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Disobedient

И не говори, такими правильными прикидываться европейские злодеи.)))Словами кидаются демократия права...

лачинов

А осталась ли хоть одна отрасль где не падает качество? Пока получается увеличивать прибыль экономя на...

Alex468

этот чуба в ссср ничего бы вообще никому не говорил_)

Disobedient

Песков лучше бы молчал. Чем так явно выделять свою марионеточность и слабость перед наместником.
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