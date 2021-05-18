Иван Телегин подписал контракт с омским ХК «Авангард»

Контракт с нападающим Иваном Телегиным хоккейный клуб «Авангард» подписал на два года, сообщила во вторник пресс-служба клуба.
«Мы уверены, что Иван перезагрузит свою карьеру и будет очень полезен в различных игровых ситуациях. Это габаритный, опытный игрок, который с успехом может играть у нас в любой из пятерок. Способен оказывать давление на соперника и навязывать силовую борьбу. Специалист по игре в меньшинстве. Для системы Хартли Телегин подходит идеально», — цитирует пресс-служба генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова.
29-летний нападающий Иван Телегин — Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина и трехкратный чемпион России. Прошлый сезон Телегин провел в составе ЦСКА, за клуб он выступал семь лет подряд.
«ЦСКА дал мне очень много и за все это я благодарен и говорю спасибо! Сегодня было подписано соглашение о расторжении контракта, и я действительно верю, что все что не делается — к лучшему», — написал Иван Телегин в Instagram об уходе из клуба.
DisobedientИ не говори, такими правильными прикидываться европейские злодеи.)))Словами кидаются демократия права...
лачиновА осталась ли хоть одна отрасль где не падает качество? Пока получается увеличивать прибыль экономя на...
Alex468этот чуба в ссср ничего бы вообще никому не говорил_)
DisobedientПесков лучше бы молчал. Чем так явно выделять свою марионеточность и слабость перед наместником.