Иван Телегин подписал контракт с омским ХК «Авангард»

Контракт с нападающим Иваном Телегиным хоккейный клуб «Авангард» подписал на два года, сообщила во вторник пресс-служба клуба.

«Мы уверены, что Иван перезагрузит свою карьеру и будет очень полезен в различных игровых ситуациях. Это габаритный, опытный игрок, который с успехом может играть у нас в любой из пятерок. Способен оказывать давление на соперника и навязывать силовую борьбу. Специалист по игре в меньшинстве. Для системы Хартли Телегин подходит идеально», — цитирует пресс-служба генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова.

29-летний нападающий Иван Телегин — Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина и трехкратный чемпион России. Прошлый сезон Телегин провел в составе ЦСКА, за клуб он выступал семь лет подряд.

«ЦСКА дал мне очень много и за все это я благодарен и говорю спасибо! Сегодня было подписано соглашение о расторжении контракта, и я действительно верю, что все что не делается — к лучшему», — написал Иван Телегин в Instagram об уходе из клуба.