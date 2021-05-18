Томский Дворец спорта будет готов стать COVID-госпиталем в июне

Переоборудование Дворца спорта в Томске в инфекционный госпиталь на случай третьей волны коронавируса вышло на финишную прямую, сообщила во вторник администрация Томской области.

Власти региона решили переоборудовать объект под резервный респираторный госпиталь на случай третьей волны коронавируса, чтобы обеспечить доступность других больниц по профилям, не связанным с COVID-19. Сейчас около 20% коек в оставшихся трех респираторных госпиталях свободны, но в случае необходимости резервный госпиталь сможет сразу начать принимать пациентов.

Завершены работы по укладке пола, монтажу перегородок и дверей, выполнены работы по электропитанию, слаботочным сетям, кислородоснабжению, установлена площадка для монтажа кислородных концентраторов. Завершается монтаж канализационных и вентиляционных систем.

Из расчета на месяц работы госпиталя в нем создан запас лекарств, расходных материалов, средств индивидуальной защиты. Проведены конкурсные процедуры по закупке оборудования.

«Готовность объекта – почти 100-процентная. Мы доводим проект до финальной стадии и закрываем здание на ключ. В случае наступления времени «Ч» весь необходимый медицинский персонал заступит на службу в течение 72 часов. Дай Бог, чтобы жителям Томской области этот объект не понадобился, но резерв мы должны иметь», – сказал губернатор Сергей Жвачкин.