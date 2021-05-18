НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Томский Дворец спорта будет готов стать COVID-госпиталем в июне

Источник:
Sibnet.ru
149 0
Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Переоборудование Дворца спорта в Томске в инфекционный госпиталь на случай третьей волны коронавируса вышло на финишную прямую, сообщила во вторник администрация Томской области.

Власти региона решили переоборудовать объект под резервный респираторный госпиталь на случай третьей волны коронавируса, чтобы обеспечить доступность других больниц по профилям, не связанным с COVID-19. Сейчас около 20% коек в оставшихся трех респираторных госпиталях свободны, но в случае необходимости резервный госпиталь сможет сразу начать принимать пациентов.

Завершены работы по укладке пола, монтажу перегородок и дверей, выполнены работы по электропитанию, слаботочным сетям, кислородоснабжению, установлена площадка для монтажа кислородных концентраторов. Завершается монтаж канализационных и вентиляционных систем.

Из расчета на месяц работы госпиталя в нем создан запас лекарств, расходных материалов, средств индивидуальной защиты. Проведены конкурсные процедуры по закупке оборудования.

«Готовность объекта – почти 100-процентная. Мы доводим проект до финальной стадии и закрываем здание на ключ. В случае наступления времени «Ч» весь необходимый медицинский персонал заступит на службу в течение 72 часов. Дай Бог, чтобы жителям Томской области этот объект не понадобился, но резерв мы должны иметь», – сказал губернатор Сергей Жвачкин.

Еще по теме
Мурашко призвал не ждать третьей волны и привиться
Подсчитана стоимость российских вакцин от коронавируса
Продавцов в Забайкалье привьют за прилавком
Каждый третий россиянин стал хуже работать из-за пандемии
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Названа самая аварийная улица Новосибирска
Пассажирский автобус съехал в кювет под Новосибирском
Абитуриентов предупредили о дефиците мест в общежитиях в Сибири
Кемеровчане оценили видео о проблемах с транспортом в 60-е
Самое популярное
Определилась тройка фаворитов Евровидения-2021
Интерес сибирской молодежи к опасному контенту вырос вдвое
Пашинян запросил у Путина военную помощь
Россия столкнулась с дефицитом древесины
Обсуждение (0)
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
32
Путин назвал Украину «анти-Россией»
30
Россия столкнулась с дефицитом древесины
23
Чубайс назвал причину своей ненависти к советской власти
21
Пашинян запросил у Путина военную помощь
20
Вице-премьер заверила, что цены в России ниже мировых
Sibnet.Ru