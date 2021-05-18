Виталик Бутерин «сжег» рекордное количество криптовалюты

Канадский разработчик криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин сжег виртуальные монеты Shiba Inu на сумму порядка 6,7 миллиарда долларов.

Бутерин отправил более 410 триллионов токенов на адрес, к которому ни у кого нет доступа. Тем самым он вывел монеты из обращения, следует из данных Etherscan. Оставшиеся монеты он намерен направить на благотворительность.

В результате действий Бутерина цена Shiba Inu на криптобирже Binance всего час выросла на 36%, достигнув 0,000019 доллара за монету. Однако через некоторое время стоимость токенов вновь начала снижаться.

Создатели Shiba Inu ранее бесплатно отправили Бутерину 505 триллионов монет. Это сумма — ровно половина от всех выпущенных токенов. Скорее всего, это был маркетинговый ход. После этого Бутерин попросил больше не отправлять ему токены без его согласия.

Он также отправил 50,7 триллиона подаренных ему монет Shiba Inu фонду India COVID-Crypto Relief Fund, который предоставляет медицинскую помощь и предметы первой необходимости индийским гражданам.