Новосибирец выиграл почти 20 миллионов рублей

Новосибирец Андрей Коржов выиграл в лотерею почти 20 миллионов рублей, он шел к этому пять лет, сообщает «Столото».

Кржов начал участвовать в лотереях пять лет назад по примеру мультимиллионера-земляка. Тогда мужчина решил поставить рекорд: «Выиграть суперприз пятнадцать раз!». Он понимал, что данная цель могла превратиться в неисполнимую мечту.

Но крупная победа доказывает обратное: сибиряк стал обладателем 19, 9 миллиона рублей. Ему повезло в 2500-м тираже государственной лотереи, которая называлась «12/24», а сейчас именуется «Всё или ничего».

«В тот день покупал по билету почти на каждый тираж. Когда очередной раз зашел на сайт "Столото" проверить результаты, увидел сумму и опешил. Вот это да! Я поставил личный рекорд, но это не предел!», — сказал победитель.

Победитель купит новый автомобиль, недвижимость, оставшиеся средства вложит в развитие семейного бизнеса. У Андрея с супругой свой интернет-магазин товаров для детей. Свободное время мужчина проводит с детьми, их у пары двое.