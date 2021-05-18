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Новосибирец выиграл почти 20 миллионов рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Столото»

Новосибирец Андрей Коржов выиграл в лотерею почти 20 миллионов рублей, он шел к этому пять лет, сообщает «Столото».

Кржов начал участвовать в лотереях пять лет назад по примеру мультимиллионера-земляка. Тогда мужчина решил поставить рекорд: «Выиграть суперприз пятнадцать раз!». Он понимал, что данная цель могла превратиться в неисполнимую мечту. 

Но крупная победа доказывает обратное: сибиряк стал обладателем 19, 9 миллиона рублей. Ему повезло в 2500-м тираже государственной лотереи, которая называлась «12/24», а сейчас именуется «Всё или ничего».

«В тот день покупал по билету почти на каждый тираж. Когда очередной раз зашел на сайт "Столото" проверить результаты, увидел сумму и опешил. Вот это да! Я поставил личный рекорд, но это не предел!», — сказал победитель.

Победитель купит новый автомобиль, недвижимость, оставшиеся средства вложит в развитие семейного бизнеса. У Андрея с супругой свой интернет-магазин товаров для детей. Свободное время мужчина проводит с детьми, их у пары двое.

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Топ комментариев

Disobedient

И не говори, такими правильными прикидываться европейские злодеи.)))Словами кидаются демократия права...

лачинов

А осталась ли хоть одна отрасль где не падает качество? Пока получается увеличивать прибыль экономя на...

Alex468

этот чуба в ссср ничего бы вообще никому не говорил_)

Disobedient

Песков лучше бы молчал. Чем так явно выделять свою марионеточность и слабость перед наместником.
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