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Кадыров посчитал себя проектом Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает себя «пехотинцем» президента России Владимира Путина и его «проектом», а также «слугой народа».

«Я глава Чеченской республики, у нас есть свой герб и флаг, я избранный глава республики, я пехотинец Путина, я проект, можно сказать, президента. Если бы он не поддержал в самые сложные времена мой народ, может, сегодня было бы по-другому», — сказал Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопрос пользователя.

По словам главы Чечни, что президент доверяет ему, и его деятельность не противоречит исламу. «Что я делаю из того, что запрещает религия? Меня религия призывает служить такому президенту, и если тебе разрешают строить мечети, изучать религию, то ты обязан защищать это государство и президента, поэтому я не стесняясь говорю — я пехотинец, Герой России, генерал», — заявил он.

Кадров уверен, что все достижения, связанные с восстановлением республики и безопасностью в регионе, в основном являются заслугой президента России.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

Disobedient

И не говори, такими правильными прикидываться европейские злодеи.)))Словами кидаются демократия права...

лачинов

А осталась ли хоть одна отрасль где не падает качество? Пока получается увеличивать прибыль экономя на...

Alex468

этот чуба в ссср ничего бы вообще никому не говорил_)

Disobedient

Песков лучше бы молчал. Чем так явно выделять свою марионеточность и слабость перед наместником.
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