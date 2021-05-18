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Банки смягчили требования к заемщикам при оформлении кредитов

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Доля одобрения заявок на розничные кредиты в российских банках в апреле достигла максимума с июня 2019 года и составила 37,1%, говорится в данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В апреле уровень одобрения заявок по всем видам кредитов вырос на 1 процентный пункт (п.п.) в сравнении с мартом 2021 года и на 2 п.п. в сравнении с февралем. Этот показатель отражает долю от общего числа обращений за кредитами, по которым клиентам не было отказано в ссуде.

«Кредитный процесс наращивает обороты — банки активно кредитуют, а граждане используют кредитные средства на свои цели. Именно по этой причине банки и снижают в последние месяцы планку отсева заемщиков», — пояснил РБК директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Издание уточняет, что наиболее заметный прирост доли одобрения заявок отмечен в автокредитовании. В апреле были одобрены 43,9% обращений за новыми ссудами, что на 2,9 п.п. больше уровня марта.

Уровень одобрения потребительских кредитов повысился в апреле до 35,5%, на 1,9 п.п. В то же время уровень одобрения ипотеки снижается, в апреле банки одобрили 62,5% заявок на такие ссуды.

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