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Сборная России успешно прошла карантин на ЧМ-2021

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Сборная России по хоккею в полном составе вышла с трехдневного карантина, который обязаны проходить все команды для участия в чемпионате мира в Риге, сообщила Федерация хоккея России в Twitter.

Команда прибыла в Ригу и проходила самоизоляцию по регламенту IIHF с 16 по 18 мая. Во время карантина национальная команда провела две онлайн-тренировки по ОФП.

До первого матча ЧМ против Чехии сборная проведет три ледовые тренировки 18, 19 и 20 мая.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.

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Хоккей 2021 #Хоккей
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number10

ЦитатаПо словам Борреля, указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, несовместим с Венской...

a-n-atol

малават списочек то, добавить надо

Disobedient

И не говори, такими правильными прикидываться европейские злодеи.)))Словами кидаются демократия права...

alex-daredevil

А Россия считает преступников западные страны.
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