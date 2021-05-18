Сборная России успешно прошла карантин на ЧМ-2021

Сборная России по хоккею в полном составе вышла с трехдневного карантина, который обязаны проходить все команды для участия в чемпионате мира в Риге, сообщила Федерация хоккея России в Twitter.

Команда прибыла в Ригу и проходила самоизоляцию по регламенту IIHF с 16 по 18 мая. Во время карантина национальная команда провела две онлайн-тренировки по ОФП.

До первого матча ЧМ против Чехии сборная проведет три ледовые тренировки 18, 19 и 20 мая.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.