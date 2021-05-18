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Сибирские губернаторы вошли в топ самых неспортивных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба правительства Томской области

Аналитики составили рейтинг российских губернаторов по упоминаниям в связи со спортом. Нижние строчки заняли главы Республики Алтай Олег Хорохордин и Томской области Сергей Жвачкин.

Эксперты Центра политконъюнктуры проанализировали соцсети на предмет того, как главы российских регионов работают над развитием спортивной инфраструктуры, привлечением жителей регионов к спорту и транслированием идей здорового образа жизни.

Топ-3 самых спортивных губернаторов составили главы Чечни Рамзан Кадыров, Московской области Андрей Воробьев и Башкортостана Радий Хабиров. Среди сибиряков лидером оказался губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, но он занял лишь 22 место в общем рейтинге.

Одни из самых низких строчек спортивного рейтинга заняли главы Республики Алтай Олег Хорохордин и Томской области Сергей Жвачкин – 80 и 81 места из 85 соответственно.

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