Сибирские губернаторы вошли в топ самых неспортивных

Аналитики составили рейтинг российских губернаторов по упоминаниям в связи со спортом. Нижние строчки заняли главы Республики Алтай Олег Хорохордин и Томской области Сергей Жвачкин.

Эксперты Центра политконъюнктуры проанализировали соцсети на предмет того, как главы российских регионов работают над развитием спортивной инфраструктуры, привлечением жителей регионов к спорту и транслированием идей здорового образа жизни.

Топ-3 самых спортивных губернаторов составили главы Чечни Рамзан Кадыров, Московской области Андрей Воробьев и Башкортостана Радий Хабиров. Среди сибиряков лидером оказался губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, но он занял лишь 22 место в общем рейтинге.

Одни из самых низких строчек спортивного рейтинга заняли главы Республики Алтай Олег Хорохордин и Томской области Сергей Жвачкин – 80 и 81 места из 85 соответственно.