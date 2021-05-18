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Красноярский фотограф показал на видео мощь ледохода «Вайгач»

Источник:
Sibnet.ru
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Красноярский фотограф Денис Денисов на своей странице в Instagram опубликовал видео с ледоходом «Вайгач» в Дудинке.

Подписчики оценили видео. «Мощь!», «Завораживает», — написали они под видео из Дудинского морского порта.

«Вайгач» — мелкосидящий атомный ледокол. Его отличительная черта— уменьшенная осадка, позволяющая обслуживать суда, следующие по Северному Морскому Пути с заходом в устья сибирских рек.  

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Красноярск #Транспорт и дороги
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number10

ЦитатаПо словам Борреля, указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, несовместим с Венской...

a-n-atol

малават списочек то, добавить надо

Disobedient

И не говори, такими правильными прикидываться европейские злодеи.)))Словами кидаются демократия права...

alex-daredevil

А Россия считает преступников западные страны.
Sibnet.Ru