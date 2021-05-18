Красноярский фотограф показал на видео мощь ледохода «Вайгач»

Красноярский фотограф Денис Денисов на своей странице в Instagram
опубликовал видео с ледоходом «Вайгач» в Дудинке.
Подписчики оценили видео. «Мощь!», «Завораживает», —
написали они под видео из Дудинского морского порта.
«Вайгач» — мелкосидящий атомный ледокол. Его отличительная
черта— уменьшенная осадка, позволяющая обслуживать суда, следующие по Северному
Морскому Пути с заходом в устья сибирских рек.
number10ЦитатаПо словам Борреля, указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, несовместим с Венской...
a-n-atolмалават списочек то, добавить надо
DisobedientИ не говори, такими правильными прикидываться европейские злодеи.)))Словами кидаются демократия права...
alex-daredevilА Россия считает преступников западные страны.