Красноярский фотограф показал на видео мощь ледохода «Вайгач»

Красноярский фотограф Денис Денисов на своей странице в Instagram опубликовал видео с ледоходом «Вайгач» в Дудинке.

Подписчики оценили видео. «Мощь!», «Завораживает», — написали они под видео из Дудинского морского порта.

«Вайгач» — мелкосидящий атомный ледокол. Его отличительная черта— уменьшенная осадка, позволяющая обслуживать суда, следующие по Северному Морскому Пути с заходом в устья сибирских рек.