Дзюба описал эмоции после утечки интимного видео

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба впервые подробно рассказал об утечке интимного видео и об эмоциях, которые он испытал в этой ситуации.

Интимное видео с участием Дзюбы попало в интернет в ноябре 2020 года. Форварда не вызвали в сборную и временно лишили капитанской повязки в «Зените».

«Я себя немножко пожалел, всплакнул. Я не мог в себе это держать. Почему женщины живут больше, чем мы? Женщины чуть эмоции выдали… А мы все в себе держим. Я охренел! Не буду врать, дней 7-10 мне было тяжело», — сказал Дзюба в интервью YouTube-каналу «Грустная Передача о Футболе».

По его словам, это было видео двухлетней давности. Как только ролик попал в Сеть, на его телефон сразу же обрушилось огромное количество звонков.

«Я тогда не мог сдержаться – у меня были ужасные сутки. Всю ночь писали. Я блокирую комментарии, закрыл их, понимая, что будет вся эта грязь. Было ужасно. Потом начали еще, что чуть ли не я это выложил – ну это вообще. Надо быть дебилом», — вспомнил футболист.