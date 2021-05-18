Депутаты в Омской области утратили доверие из-за скрытых доходов

Двое депутатов уволены в Тюкалинском районе Омской области в связи с утратой доверия – они отказались предоставлять сведения о доходах, сообщила прокуратура региона.

По информации ведомства, двое депутатов Совета Красноусовского сельского поселения в течение четырех месяцев с момента избрания не предоставили сведения о своих доходах, расходах, имуществе, а также аналогичные данные о своей семье.

Прокуратура вмешалась в дело и потребовала у председателя совета поселения устранить эти нарушения.

«Несмотря на прокурорское вмешательство, депутаты отказались предоставлять соответствующие сведения. В связи с тем, что нарушения устранены не были, по требованию прокуратуры полномочия депутатов были прекращены досрочно в связи с утратой доверия», – говорится в сообщении.