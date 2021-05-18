Депутаты в Омской области утратили доверие из-за скрытых доходов

Двое депутатов уволены в Тюкалинском районе Омской области в
связи с утратой доверия – они отказались предоставлять сведения о доходах,
сообщила прокуратура региона.
По информации ведомства, двое депутатов Совета
Красноусовского сельского поселения в течение четырех месяцев с момента
избрания не предоставили сведения о своих доходах, расходах, имуществе, а также
аналогичные данные о своей семье.
Прокуратура вмешалась в дело и потребовала у председателя совета поселения устранить эти нарушения.
«Несмотря на прокурорское вмешательство, депутаты отказались предоставлять соответствующие сведения. В связи с тем, что нарушения устранены не были, по требованию прокуратуры полномочия депутатов были прекращены досрочно в связи с утратой доверия», – говорится в сообщении.
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a-n-atolмалават списочек то, добавить надо
DisobedientИ не говори, такими правильными прикидываться европейские злодеи.)))Словами кидаются демократия права...
alex-daredevilА Россия считает преступников западные страны.