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Фото главы Хакасии с картошки собрало рекордное число лайков

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Республики Хакасия Валентин Коновалов опубликовал пост в Instagram о том, как садит с сыном картофель, эта публикация собрала рекордное для чиновника число лайков в мае.

«Посадили с сыном картошку. В этом году позднее, поскольку весна была прохладней, чем обычно», — подписал Коновалов фотографии, где он с сыном садит картофель.

Пост собрал почти 7 тысяч лайков и множество положительных комментариев от подписчиков, которые хвалили губернатора, что он, как и обычные люди занимается посадками. В мае этот пост оказался у Коновалова самым популярным по числу лайков.

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