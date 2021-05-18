Фото главы Хакасии с картошки собрало рекордное число лайков

Губернатор Республики Хакасия Валентин Коновалов опубликовал пост в Instagram о том, как садит с сыном картофель, эта публикация собрала рекордное для чиновника число лайков в мае.

«Посадили с сыном картошку. В этом году позднее, поскольку весна была прохладней, чем обычно», — подписал Коновалов фотографии, где он с сыном садит картофель.

Пост собрал почти 7 тысяч лайков и множество положительных комментариев от подписчиков, которые хвалили губернатора, что он, как и обычные люди занимается посадками. В мае этот пост оказался у Коновалова самым популярным по числу лайков.