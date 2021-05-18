Лариса Долина деликатно назвала творчество Jony и Моргенштерна плохим

Певица Лариса Долина рассказала в соцсети, что не слушает плохую музыку, к ней относится, по ее мнению, творчества певцов Jony и Моргенштерна.

В Instagram певицу спросили, слушает ли она молодых артистов. Например, певца Jony или Моргенштерна.

«Нет, не слушаю. Слушаю молодых, но с качественной музыкой. Возможно, я консерватор, но воспитывалась всю жизнь на хорошей музыке. Только она меня увлекает и уносит за собой...» — ответила Долина.

Если за Моргенштерном уже закрепился статус скандального певца, который иногда в открытую занимается плагиатом, то Jony — наоборот пользуется авторитетом среди больших артистов. Например, он стал победителем шоу «Маска» на НТВ, где Филипп Киркоров назвал его одним из самых талантливых артистов современного шоу-бизнеса.