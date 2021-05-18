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Лариса Долина деликатно назвала творчество Jony и Моргенштерна плохим

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Роман Горелов/АНО «Музыкальное сердце театра» / CC BY-SA 3.0

Певица Лариса Долина рассказала в соцсети, что не слушает плохую музыку, к ней относится, по ее мнению, творчества певцов Jony и Моргенштерна.

В Instagram певицу спросили, слушает ли она молодых артистов. Например, певца Jony или Моргенштерна.

«Нет, не слушаю. Слушаю молодых, но с качественной музыкой. Возможно, я консерватор, но воспитывалась всю жизнь на хорошей музыке. Только она меня увлекает и уносит за собой...» — ответила Долина.

Если за Моргенштерном уже закрепился статус скандального певца, который иногда в открытую занимается плагиатом, то Jony — наоборот пользуется авторитетом среди больших артистов. Например, он стал победителем шоу «Маска» на НТВ, где Филипп Киркоров назвал его одним из самых талантливых артистов современного шоу-бизнеса.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

number10

ЦитатаПо словам Борреля, указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, несовместим с Венской...

a-n-atol

малават списочек то, добавить надо

Disobedient

И не говори, такими правильными прикидываться европейские злодеи.)))Словами кидаются демократия права...

alex-daredevil

А Россия считает преступников западные страны.
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