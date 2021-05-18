Россия обошла США по ценам на энергию для промышленности

Электроэнергия для промышленности в России оказалась дороже, чем в ряде зарубежных стран, в том числе в США, подсчитало «Сообщества потребителей энергии».

Средняя цена для российских промышленных потребителей, подключенных к распределительным электросетям высокого уровня напряжения, в прошлом году составила 7,34 цента за киловатт-час. Этот показатель оказался выше, чем в США, Турции, Испании, Финляндии, Франции и Норвегии, приводит «Коммерсантъ» подсчеты «Сообщества потребителей энергии».

В Минэнерго прокомментировали исследование и отметили, что цены на электроэнергию в России — одни из самых низких в мире. Подчеркивается, что оптовые цены сопоставимы с тарифами в других странах, однако на внутреннем рынке за счет этого цена на электроэнергию для населения существенно ниже.

В ведомстве подчеркнули, что расчеты «Сообщества потребителей энергии» некорректны, поскольку не учитывают такие факторы, как составляющие цены электроэнергии, волатильность валютных курсов, паритет покупательной способности, влияние цены на электроэнергию на стоимость конечной продукции.