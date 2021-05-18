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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Несуществующий хэтчбек Lada Vesta засветился на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Хэтчбек Lada Vesta, существовавший только в виде виртуальной модели и полноразмерного макета, попал в видео о цифровой валидации свойств автомобиля — ролик опубликован на YouTube-канале «На заводе».

В ролике показана виртуальная модель Lada Vesta с кузовом хэтчбек, проходящая испытания в аэродинамической трубе. Но такой автомобиль никогда не сходил с конвейера.

Отличительной чертой хэтчбека Lada Vesta был укороченный задний свес, другая дверь багажного отделения, измененная крыша со спойлером, а также иные фонари.

АвтоВАЗ показывал полноразмерный макет модели в 2015 году. В 2018 году представитель завода заявлял, что Lada не планирует расширять семейство Vesta за счет хэтчбека и купе.

Сейчас Lada Vesta выпускают в виде седана и универсала, у которых также есть «высокие» модификации Cross. Автомобили доступны с 1,6-литровыми двигателями мощностью 106 и 113 лошадиных сил, а также со 122-сильным мотором 1,8 литра. Агрегаты работают вместе с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Кроме того, у модели есть модификация Sport с 145-сильным 1,8-литровым мотором.

Тема: Русские машины
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number10

ЦитатаПо словам Борреля, указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, несовместим с Венской...

a-n-atol

малават списочек то, добавить надо

Disobedient

И не говори, такими правильными прикидываться европейские злодеи.)))Словами кидаются демократия права...

alex-daredevil

А Россия считает преступников западные страны.
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