НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Бездомные собаки 400 раз за год напали на забайкальцев

Источник:
Sibnet.ru
236 0
Фото: © Sibnet.ru

Ветеринары в Забайкалье приняли около 400 обращений от жителей о нападении бездомных собак в 2020 году. Полностью убрать животных с улиц не получится, в том числе из-за безответственного отношению к питомцам со стороны самих жителей, сообщил руководитель краевой Госветслужбы Андрей Лим.

«Весной и осенью мы наблюдаем всплески активности животных, так и, соответственно, обращения жителей на укусы животных. За 2020 было зафиксировано около 400 нападений собак на людей», — объяснил Лим на странице краевого правительства в соцсети «ВКонтакте».

Федеральный закон запрещает убивать бездомных животных. Он обязывает региональные власти действовать по программе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск). Лим сообщил, что в 2021 году краевое Заксобрание одобрило закон, обязывающий муниципалитеты отлавливать и содержать безнадзорных собак.

Ответственные специалисты в муниципалитетах обязаны лечить животное, стерилизовать, идентифицировать и выпускать. Многие забайкальцы против выпуска животных на волю, отметил Лим. Но с этим ничего не поделать.

«Недопустимо по закону убивать животных... Нельзя собак удалить из города. Это их естественная среда обитания. У них есть свалки, помойки и зачастую все эти проблемы появляются по вине жителей», — подчеркнул он.

По словам главы ведомства, те же дачники весной заводят собак, чтобы они охраняли территорию, а осенью, уезжая с дачи, бросают и животное. «Куда идти животным? Естественно они появляются на мусорках, свалках», — резюмировал Лим.

В 2020 и 2021 году нападения собак на людей происходили почти во всех городах Сибири, в том числе в Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Улан-Удэ, Чите.

Еще по теме
Микрорайон Барнаула подготовили к эвакуации
Мэр Красноярска показал пример катания на самокате
Музей секса и ночной зоопарк покажут в ночь музеев в Новосибирске
Утверждена концепция нового парка в Новосибирске за 433 млн
смотреть все
Забайкалье #Город #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сибирские губернаторы вошли в топ самых неспортивных
Красноярский фотограф показал на видео мощь ледохода «Вайгач»
Самолет «Байкал» получит российскую авионику
Депутаты в Омской области утратили доверие из-за скрытых доходов
Самое популярное
Определилась тройка фаворитов Евровидения-2021
Интерес сибирской молодежи к опасному контенту вырос вдвое
Пашинян запросил у Путина военную помощь
Россия столкнулась с дефицитом древесины
Обсуждение (0)
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
32
Путин назвал Украину «анти-Россией»
30
Россия столкнулась с дефицитом древесины
23
Чубайс назвал причину своей ненависти к советской власти
21
Пашинян запросил у Путина военную помощь
20
Вице-премьер заверила, что цены в России ниже мировых
Sibnet.Ru