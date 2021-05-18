Бездомные собаки 400 раз за год напали на забайкальцев

Ветеринары в Забайкалье приняли около 400 обращений от жителей о нападении бездомных собак в 2020 году. Полностью убрать животных с улиц не получится, в том числе из-за безответственного отношению к питомцам со стороны самих жителей, сообщил руководитель краевой Госветслужбы Андрей Лим.

«Весной и осенью мы наблюдаем всплески активности животных, так и, соответственно, обращения жителей на укусы животных. За 2020 было зафиксировано около 400 нападений собак на людей», — объяснил Лим на странице краевого правительства в соцсети «ВКонтакте».

Федеральный закон запрещает убивать бездомных животных. Он обязывает региональные власти действовать по программе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск). Лим сообщил, что в 2021 году краевое Заксобрание одобрило закон, обязывающий муниципалитеты отлавливать и содержать безнадзорных собак.

Ответственные специалисты в муниципалитетах обязаны лечить животное, стерилизовать, идентифицировать и выпускать. Многие забайкальцы против выпуска животных на волю, отметил Лим. Но с этим ничего не поделать.

«Недопустимо по закону убивать животных... Нельзя собак удалить из города. Это их естественная среда обитания. У них есть свалки, помойки и зачастую все эти проблемы появляются по вине жителей», — подчеркнул он.

По словам главы ведомства, те же дачники весной заводят собак, чтобы они охраняли территорию, а осенью, уезжая с дачи, бросают и животное. «Куда идти животным? Естественно они появляются на мусорках, свалках», — резюмировал Лим.

В 2020 и 2021 году нападения собак на людей происходили почти во всех городах Сибири, в том числе в Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Улан-Удэ, Чите.