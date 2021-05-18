НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мать снятой с окна малышки в Омске объяснила, почему оставила ее

Источник:
Sibnet.ru
148 0
Фото: © Sibnet.ru

Силовики сняли с подоконника в Омске голодную шестилетнюю девочку, которая стояла в проеме открытого окна из-за запахов вкусной еды. Мать ребенка нашлась и объяснила, почему оставляла дочь одну дома, сообщило ГУ МВД по Омской области.

ЧП произошло на улице Серова в областном центре в минувшие выходные. С подоконника сняли шестилетнюю девочку, которая была дома одна, хотела есть и стояла в открытом окне из-за запахов еды. Соседи рассказали, что малышка часто остается в одиночестве, и они подкармливают ее.

Полицейские в тот же день нашли мать девочки. 24-летняя омичка была на работе в магазине. Она пояснила, что оставляла ребенка с отцом.

«Отец ребенка злоупотребляет алкоголем, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, незаконный оборот наркотиков и другие преступления. Однако в день происшествия мать девочки оставила ребенка дома одного – ее супруг не пришел с ночной смены», – говорится в сообщении.

На беседе в полиции омичка пояснила, что ребенок всегда был на связи по мобильному телефону, но на днях мать потеряла его. Девочку отправили в социально-реабилитационный центр.

Еще по теме
Землетрясение произошло в Красноярском крае
Женщина в Кузбассе задавила любовника своим весом
Пять человек погибло в ДТП в Красноярском крае. ФОТО
Массовая авария произошла в Новосибирске
смотреть все
ЧП #ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Бездомные собаки 400 раз за год напали на забайкальцев
Мать снятой с окна малышки в Омске объяснила, почему оставила ее
Дело о смертельной вечеринке в Академгородке дошло до суда
Землетрясение произошло в Красноярском крае
Самое популярное
Определилась тройка фаворитов Евровидения-2021
Интерес сибирской молодежи к опасному контенту вырос вдвое
Пашинян запросил у Путина военную помощь
Россия столкнулась с дефицитом древесины
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин потребовал переписать домашних животных
Власти согласовали, как забирать пьяных с улиц и из домов
Роскомнадзор пригрозил замедлением Facebook и YouTube
Несуществующий хэтчбек Lada Vesta засветился на видео
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

лачинов

Я конечно очень малая часть населения, но все же имею свое мнение. И по моему мнению ультиматумы, санкции...

number10

ЦитатаПо словам Борреля, указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, несовместим с Венской...

a-n-atol

малават списочек то, добавить надо

Disobedient

И не говори, такими правильными прикидываться европейские злодеи.)))Словами кидаются демократия права...
Sibnet.Ru