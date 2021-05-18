Мать снятой с окна малышки в Омске объяснила, почему оставила ее

Силовики сняли с подоконника в Омске голодную шестилетнюю девочку, которая стояла в проеме открытого окна из-за запахов вкусной еды. Мать ребенка нашлась и объяснила, почему оставляла дочь одну дома, сообщило ГУ МВД по Омской области.
ЧП произошло на улице Серова в областном центре в минувшие выходные. С подоконника сняли шестилетнюю девочку, которая была дома одна, хотела есть и стояла в открытом окне из-за запахов еды. Соседи рассказали, что малышка часто остается в одиночестве, и они подкармливают ее.
Полицейские в тот же день нашли мать девочки. 24-летняя омичка была на работе в магазине. Она пояснила, что оставляла ребенка с отцом.
«Отец ребенка злоупотребляет алкоголем, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, незаконный оборот наркотиков и другие преступления. Однако в день происшествия мать девочки оставила ребенка дома одного – ее супруг не пришел с ночной смены», – говорится в сообщении.
На беседе в полиции омичка пояснила, что ребенок всегда был на связи по мобильному телефону, но на днях мать потеряла его. Девочку отправили в социально-реабилитационный центр.
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