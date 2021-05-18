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Дело о смертельной вечеринке в Академгородке дошло до суда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Организаторы вечеринки в опасном помещении, где в результате обрушения крыши погибла девушка, предстанут перед судом в новосибирском Академгородке, сообщила прокуратура Новосибирской области.

Трагедия произошла в новосибирском Академгородке в феврале 2020 года. В раздевалке одноэтажного здания, пристроенного к кафе, обрушилась кровля. В полузаброшенном здании проводилась гаражная вечеринка. Причиной ЧП стал неубранный с крыши снег. Одна девушка погибла, еще два человека попали в больницу с переломами.

По информации ведомства, замдиректора ФГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» незаконно сдал в аренду помещение двум другим фигурантам уголовного дела для проведения развлекательного мероприятия, не позаботившись об очистке снега. За это он получил 15 тысяч рублей.

Двое местных жителей проводили вечеринки в здании склада, «которое очевидно для них не соответствовало требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».

«Игнорируя наличие на кровле здания значительной снежной массы и предупреждения об этом привлеченного работника, не приняли самостоятельных мер к очистке снега», – говорится в сообщении.

Уголовное дело о халатности, превышении должностных полномочий и оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, рассмотрит Советский районный суд Новосибирска.

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ЧП #Громкое дело
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