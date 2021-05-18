НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Ночные заморозки придут в Иркутскую область

Источник:
Sibnet.ru
182 0
Фото: © Sibnet.ru

Холодная погода установится в ближайшие дни в Иркутской области. Днем пройдут дожди, а ночью в некоторых районах ожидаются заморозки, сообщила пресс-служба регионального гидрометцентра.

В среду и четверг в Приангарье ожидается переменная облачность. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. По всей территории области пройдут дожди, в северных районах с мокрым снегом.

Температура ночью в большинстве районов в среду будет держаться на отметках от 3 до 8 градусов тепла, в четверг — от 2 до 7 градусов. Но в западных и северо-западных районах столбик термометра опустится до 5 градусов ниже нуля. Ожидаются заморозки.

Днем в среду 10-15 градусов выше нуля, местами до 8 градусов тепла. В четверг немного похолодает. Температура днем в большинстве районов — от 8 до 13 градусов выше нуля, местами до 3 тепла.

Еще по теме
Ультраполярные вторжения принесут в Новосибирскую область холод
Прохладная погода задержится в Забайкалье
Десятки ондатр выплыли на побережье Байкала
Аномальная жара накроет Россию
смотреть все
Иркутск #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Бездомные собаки 400 раз за год напали на забайкальцев
Мать снятой с окна малышки в Омске объяснила, почему оставила ее
Дело о смертельной вечеринке в Академгородке дошло до суда
Землетрясение произошло в Красноярском крае
Самое популярное
Определилась тройка фаворитов Евровидения-2021
Интерес сибирской молодежи к опасному контенту вырос вдвое
Пашинян запросил у Путина военную помощь
Россия столкнулась с дефицитом древесины
Обсуждение (0)
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
32
Путин назвал Украину «анти-Россией»
30
Россия столкнулась с дефицитом древесины
23
Чубайс назвал причину своей ненависти к советской власти
21
Пашинян запросил у Путина военную помощь
20
Вице-премьер заверила, что цены в России ниже мировых
Sibnet.Ru