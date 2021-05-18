Ночные заморозки придут в Иркутскую область

Холодная погода установится в ближайшие дни в Иркутской области. Днем пройдут дожди, а ночью в некоторых районах ожидаются заморозки, сообщила пресс-служба регионального гидрометцентра.

В среду и четверг в Приангарье ожидается переменная облачность. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. По всей территории области пройдут дожди, в северных районах с мокрым снегом.

Температура ночью в большинстве районов в среду будет держаться на отметках от 3 до 8 градусов тепла, в четверг — от 2 до 7 градусов. Но в западных и северо-западных районах столбик термометра опустится до 5 градусов ниже нуля. Ожидаются заморозки.

Днем в среду 10-15 градусов выше нуля, местами до 8 градусов тепла. В четверг немного похолодает. Температура днем в большинстве районов — от 8 до 13 градусов выше нуля, местами до 3 тепла.