Полуторагодовалая девочка из Читы утонула в ванне

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело после гибели полуторагодовалой девочки в ванне. По данным ведомства, ребенок остался в квартире без присмотра взрослых.

По данным следствия, в субботу около 17.00 по местному времени (11.00 мск) супруги из Читы пошли в магазин. В доме остались двое детей — девочки. Возраст старшей — 2,5 года, младшей было 1,5 года.

Через полчаса они вернулись домой и увидели младшую дочь в ванне с водой. Прибывшие по экстренному вызову медики констатировали смерть ребенка.

По мнению следователей, трагедия произошла из-за преступной небрежности родителей. Они отдавали себе отчет в том, что дочки не могут сами позаботиться о своей безопасности, но оставили детей без присмотра.

Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.