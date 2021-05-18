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Полуторагодовалая девочка из Читы утонула в ванне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело после гибели полуторагодовалой девочки в ванне. По данным ведомства, ребенок остался в квартире без присмотра взрослых.

По данным следствия, в субботу около 17.00 по местному времени (11.00 мск) супруги из Читы пошли в магазин. В доме остались двое детей — девочки. Возраст старшей — 2,5 года, младшей было 1,5 года.

Через полчаса они вернулись домой и увидели младшую дочь в ванне с водой. Прибывшие по экстренному вызову медики констатировали смерть ребенка.

По мнению следователей, трагедия произошла из-за преступной небрежности родителей. Они отдавали себе отчет в том, что дочки не могут сами позаботиться о своей безопасности, но оставили детей без присмотра.

Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.

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