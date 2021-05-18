Сериал «Легенда» про бойца ММА с Романом Курцыным покажут на ТНТ

Комедийный сериал «Легенда» расскажет о бойце ММА, которому после допингового скандала закрыт профессиональный спорт. В проекте снялись Роман Курцын, Анастасия Уколова, Юлия Топольницкая и другие.

По сюжету из-за своей самовлюбленности и эгоизма непобежденный боец ММА по прозвищу Легенда не замечает, как оказывается предан самыми близкими людьми. Теперь профессиональный спорт для него закрыт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Великие победы и скандалы: лучшие фильмы о спортсменах

После допингового скандала он возвращается туда, где был воспитан: в захудалый клуб «Раунд», которым до сих пор заправляет его детский тренер Григорич. В этом же клубе Легенда снова встречается с Аней, дочкой Григорича и своей детской любовью.

Герой намерен перестроить клуб и воспитать свою команду – не просто бойцов, а победителей по жизни. Они разорвут мировые ринги и очистят честное имя Легенды. Разумеется, тренироваться к одержимому VHS- мудростями мастеру, который на любой лужайке видит поле битвы, приходят редкие отщепенцы и фрики.

Бойца Легенду в сериале сыграл Роман Курцын. Он самостоятельно выполнял все трюки и занимался хореографией боев. Роль тренера Григорича исполнил Виталий Хаев, его дочку Аню, администратора клуба – Анастасия Уколова, а ее боевую подругу Симону – Юлия Топольницкая.

Премьера комедийного сериала «Легенда» состоится 31 мая в 20.00 на канале ТНТ.