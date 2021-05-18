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Сибирские ученые научились «программировать» урожаи в Арктике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые Красноярского научного центра СО РАН разработали новую технологию восстановления почвенного плодородия в Арктике, с ее помощью можно не только вернуть нарушенные земли в сельское хозяйство, но и повысить качество и количество урожая, сообщается на сайте учреждения.

Разработанная технология включает в себя несколько последовательных мероприятий по восстановлению почвы. В ней сочетаются поверхностная механическая обработка почвы на глубину 12-15 сантиметров, использование комплексных минеральных удобрений и посев многолетних низовых злаковых трав. Эти растения позволяют быстро получить на восстанавливаемых землях растительный покров, предотвращающий размытие почв.

Дальнейший уход за участками ведется в течение трех лет. Такой подход дает возможность «программировать» урожаи и производить в условиях Енисейского Севера сельскохозяйственную продукцию заданного количества и качества. Технология позволяет увеличить продуктивность культур, как ячмень, овес и пшеница, а также бобовые кормовые культуры, например, горох посевной в 2-3 раза.

«Мы планируем создание и применение искусственных грунтосмесей для замены безвозвратно утерянного плодородного слоя почвы при освоении полезных ископаемых. Разрабатывается также применение кулисных защитных полос из кустарников местных видов на сеяных посевных участках; а также древесных культур при восстановлении техногенно нарушенных территорий», – рассказал руководитель группы биологической рекультивации отдела природопользования НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики СО РАН Абибулла Сариев.

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