Женщина в Кузбассе задавила любовника своим весом

Жительница Новокузнецка, весящая более 100 килограммов, поссорилась с любовником, села ему на шею и задушила его, женщину обвиняют в убийстве, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, в октябре 2020 года пара распивала дома алкоголь, а после начала ссориться. «Сожительница, <…> как только мужчина лег на кровать, уткнувшись лицом в матрац, села ему на шею, при этом ногами удерживала его голову, чтобы тот не смог ее поднять», — описали инцидент в ведомстве.

Через некоторое время мужчина перестал подавать признаки жизни. Женщина испугалась, а затем начала трясти его и кричать. Это услышала их соседка, которая спустилась к ним и вызвала скорую помощь. Врачи констатировали смерть мужчины.

Причиной смерти потерпевшего стала «асфиксия от закрытия органов дыхания мягким предметом». Отмечается, что при росте ниже среднего обвиняемая имеет вес более 100 килограммов. Женщина вину признала частично, заявив, что просто хотела успокоить сожителя.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.