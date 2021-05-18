НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Женщина в Кузбассе задавила любовника своим весом

Источник:
Sibnet.ru
390 1
Фото: © Sibnet.ru

Жительница Новокузнецка, весящая более 100 килограммов, поссорилась с любовником, села ему на шею и задушила его, женщину обвиняют в убийстве, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, в октябре 2020 года пара распивала дома алкоголь, а после начала ссориться. «Сожительница, <…> как только мужчина лег на кровать, уткнувшись лицом в матрац, села ему на шею, при этом ногами удерживала его голову, чтобы тот не смог ее поднять», — описали инцидент в ведомстве.

Через некоторое время мужчина перестал подавать признаки жизни. Женщина испугалась, а затем начала трясти его и кричать. Это услышала их соседка, которая спустилась к ним и вызвала скорую помощь. Врачи констатировали смерть мужчины.

Причиной смерти потерпевшего стала «асфиксия от закрытия органов дыхания мягким предметом». Отмечается, что при росте ниже среднего обвиняемая имеет вес более 100 килограммов. Женщина вину признала частично, заявив, что просто хотела успокоить сожителя.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Еще по теме
Мать снятой с окна малышки в Омске объяснила, почему оставила ее
Землетрясение произошло в Красноярском крае
Пять человек погибло в ДТП в Красноярском крае. ФОТО
Массовая авария произошла в Новосибирске
смотреть все
Кузбасс #ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Бездомные собаки 400 раз за год напали на забайкальцев
Мать снятой с окна малышки в Омске объяснила, почему оставила ее
Дело о смертельной вечеринке в Академгородке дошло до суда
Землетрясение произошло в Красноярском крае
Самое популярное
Определилась тройка фаворитов Евровидения-2021
Интерес сибирской молодежи к опасному контенту вырос вдвое
Пашинян запросил у Путина военную помощь
Россия столкнулась с дефицитом древесины
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин потребовал переписать домашних животных
Власти согласовали, как забирать пьяных с улиц и из домов
Роскомнадзор пригрозил замедлением Facebook и YouTube
Несуществующий хэтчбек Lada Vesta засветился на видео
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
32
Путин назвал Украину «анти-Россией»
30
Россия столкнулась с дефицитом древесины
23
Чубайс назвал причину своей ненависти к советской власти
21
Пашинян запросил у Путина военную помощь
20
Вице-премьер заверила, что цены в России ниже мировых
Sibnet.Ru