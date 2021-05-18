Путин потребовал переписать домашних животных

Президент России Владимир Путин поручил правительству провести учет домашних питомцев и мониторинг популяций животных без владельцев, говорится документе в опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик», — говорится в документе.

Путин поручил кабмину определить правила работы организаций и муниципальных образований с безнадзорными животными, находящимися на их территориях, включая вопросы передачи новым собственникам.

Правительство должно регламентировать деятельности по содержанию и разведению домашних и диких животных, в том числе соответствующих объединений (клубов и ассоциаций), а также определить порядок передачи питомцев в приюты при невозможности их содержания либо изъятия и размещения в приютах в случае ненадлежащего обращения.

Глава государства поручил усовершенствовать организацию деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе увеличения доли вакцинированных и стерилизованных особей. Согласно поручению, будут унифицированы нормы для приютов временного и постоянного содержания, в том числе их необходимое количество, длительность нахождения животных в них, потребность в кормах и лекарствах.

Еще один пункт поручения — формирование в обществе ответственного отношения к животным. Речь идет о добровольной стерилизации, вакцинации, маркирования домашних питомцев, развития благотворительной и волонтерской деятельности.