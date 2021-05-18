Пять человек погибло в ДТП в Красноярском крае. ФОТО

Иномарка врезалась в фургон на встречной полосе, в результате аварии погибли пять человек, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

На федеральной трассе в Ачинском районе в дорожно-транспортом происшествии погибли пять человек.

Предварительно установлено, что сегодня около 06.00 на 633 километре автодороги Р255 «Сибирь» водитель Honda Civic Ferio, двигаясь со стороны Ачинска в сторону Боготола, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с фургоном «ГАЗ-2747».

В результате ДТП погибли пятеро мужчин — водитель и пассажиры автомобиля Honda. Их личности устанавливаются. Экипажи ДПС организовали реверсивное движение машин по одной полосе.