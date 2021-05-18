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Американцев посчитали недостаточно пьющими для ремейка «Еще по одной»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Еще по одной»

Датский актер Мадс Миккельсен из фильма «Еще по одной» решил, что Голливуду будет непросто сделать ремейк из-за разной культуры потребления алкоголя.

Миккельсен сыграл главную роль в фильме «Еще по одной». По сюжету картины компания учителей задумывает провести эксперимент. Выпивая каждый день определенное количество алкоголя в рабочее время, они раскрепощаются и становятся счастливее. Дела героев начинают идти в гору, но чем дальше заходит игра, тем сложнее из нее выбраться.

Фильм «Еще по одной» получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В Голливуде решили сделать ремейк на картину с Леонардо ДиКаприо.

«Культура потребления в странах разная, особенно это касается Дании и Америки. Все хотят знать, не подойдут ли в Штатах к этому вопросу совсем по-другому. Вполне возможно. А возможно, что и нет. Я хочу сказать, что фильм все-таки о принятии жизни и поиске себя. И если создатели ремейка это поймут, то обретут некую свободу в плане алкоголя», — цитирует Миккельсена Entertainment Weekly.

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