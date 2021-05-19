«Форсаж 9» стартует в прокате со среды

Премьера голливудского фильма «Форсаж 9» стартует в российском прокате в среду, 19 мая, на день раньше от традиционного прокатного четверга. На релиз возлагают большие надежды.

В девятой части «Форсажа» герой Вина Дизеля живет тихой семейной жизнью с Летти и сыном Брайаном. Но враги прошлого не дают забыть о себе. На горизонте объявляется родной брат Дома — Джейкоб (Джон Сина). Противник работает с Сайфер (Шарлиз Терон). Доминику Торетто вновь приходиться собрать свою команду, чтобы спасти мир и защитить близких.

Зрители увидят любимых героев, в числе которых Магдалина Шоу (Хелен Миррен) и Хан (Сон Кан), которого считали погибшим. Кроме голливудского актерского состава в фильме будет много экшн-сцен, невероятных трюков с автомобилями, танками и самолетами.

Фильм «Форсаж 9» должны были выпустить в кинотеатрах еще в 2020 году, но из-за пандемии премьеру перенесли. Последние релизы в кино собирают очень скудную кассу, поэтому кинопрокатчики надеются, что голливудский боевик с Вином Дизелем спасет ситуацию.