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Манижа поднялась в обновленном прогнозе букмекеров на Евровидении

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Eurovision Song Contest

Официальные букмекеры международного песенного конкурса Евровидение обновили прогнозы на победителя. Теперь лидерство пророчат итальянской группе.

Лидером списка названа итальянская группа Maneskin, которая выступит на конкурсе с песней «Zitti e buoni». На второй строчке оказалась представительница Франции Барбара Прави с треком «Voila». Ранее было наоборот: Франция на первом месте, а Италия — на втором. Замыкает первую тройку по-прежнему Дестини Чукуньере из Мальты, которая представит композицию «Je me casse».

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Представительницу России Манижу, которая споет на конкурсе песню «Russian Woman» («Русская женщина») букмекеры отнесли на 11-е место. Ранее ей доставалась 14 строчка в списке конкурсантов.

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. 18 мая состоится первый полуфинал, где выступит Манижа. Трансляцию с конкурса будет вести Первый канал, она начнется в 22.00 по московскому времени.

Тема: Евровидение в Роттердаме
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