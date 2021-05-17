Манижа поднялась в обновленном прогнозе букмекеров на Евровидении

Официальные букмекеры международного песенного конкурса Евровидение обновили прогнозы на победителя. Теперь лидерство пророчат итальянской группе.

Лидером списка названа итальянская группа Maneskin, которая выступит на конкурсе с песней «Zitti e buoni». На второй строчке оказалась представительница Франции Барбара Прави с треком «Voila». Ранее было наоборот: Франция на первом месте, а Италия — на втором. Замыкает первую тройку по-прежнему Дестини Чукуньере из Мальты, которая представит композицию «Je me casse».

Россия на Евровидении: что ждет Манижу?

Представительницу России Манижу, которая споет на конкурсе песню «Russian Woman» («Русская женщина») букмекеры отнесли на 11-е место. Ранее ей доставалась 14 строчка в списке конкурсантов.

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. 18 мая состоится первый полуфинал, где выступит Манижа. Трансляцию с конкурса будет вести Первый канал, она начнется в 22.00 по московскому времени.