Первый полуфинал Евровидения с Манижей стартует в Роттердаме

Первый полуфинал Евровидения-2021 стартует в Роттердаме во вторник, 18 мая. В нем выступит Манижа от России и представители еще 15 стран.

За выход в финал 18 мая будут бороться Манижа из России, исполнители из Литвы, Словении, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Азербайджана, Украины и Мальты.

По итогам репетиций, которые опубликовали в Сети, из первого полуфинала зрители отдают лидерство Маниже с песней «Русская женщина» и представителю Литвы The Roop с песней «Discoteque».

По прогнозам букмекеров, самой сильной страной из первого полуфинала считается Мальта. От этой страны на конкурсе выступит Дестини Чукуньере с песней «Je Me Casse». Ей пророчат третье место в Евровидении.

Посмотреть прямую трансляцию первого полуфинала Евровидения из Роттердама можно на Первом канале. Прямой эфир стартует в 22.00 по московскому времени.