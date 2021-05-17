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WhatsApp обзавелся новым режимом исчезающих сообщений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

WhatsApp получил новую функцию, которая призвана повысить конфиденциальность и безопасность. Он активирует полноценный режим исчезающих сообщений.

Сейчас автоматическое удаление сообщений необходимо активировать для каждого чата. После обновления пользователь WhatsApp сможет включить «исчезающий» режим сразу для всех чатов своего аккаунта, пишет WABetaInfo.

После активации режима новые сообщения в чате будут автоматически удаляться спустя семь дней. При этом при активированной функции все новые чаты изначально будут работать в режиме с исчезающими сообщениями.

Пока эта функция доступна только в тестовой версии WhatsApp для iOS и Android. Точные сроки появления режима в обязательных обновлениях мессенджера пока остаются неизвестными.

Тема: Человек и компьютер
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Технологии #Софт #Соцсети
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