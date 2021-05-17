Windows 10 получит поддержку HDR

Компания Microsoft приступила к тестированию поддержку HDR для приложений с возможностью управления цветом в операционной системе Windows 10. Это повысит эффективность таких программ, как Adobe Photoshop и Lightroom, а также CorelDraw.

Пока функция доступна только в тестовой сборке Windows 10 под номером 21382 для участников программы Windows Insider. Эксперты предполагают, что полноценно поддержка HDR может появиться в «десятке» после осеннего обновления Sun Valley.

Сейчас Windows 10 поддерживает только цветовое пространство sRGB. После появления поддержки HDR приложения вроде Photoshop смогут получить точную цветопередачу и доступ к реальным возможностям современных мониторов.

Считается, что благодаря HDR приложения смогут отображать яркие элементы, сохраняя при этом темные тени на фотографии.