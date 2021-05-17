Windows 10 получит поддержку HDR

Компания Microsoft приступила к тестированию поддержку HDR для приложений с возможностью управления цветом в операционной системе Windows 10. Это повысит эффективность таких программ, как Adobe Photoshop и Lightroom, а также CorelDraw.
Пока функция доступна только в тестовой сборке Windows 10 под номером 21382 для участников программы Windows Insider. Эксперты предполагают, что полноценно поддержка HDR может появиться в «десятке» после осеннего обновления Sun Valley.
Сейчас Windows 10 поддерживает только цветовое пространство sRGB. После появления поддержки HDR приложения вроде Photoshop смогут получить точную цветопередачу и доступ к реальным возможностям современных мониторов.
Считается, что благодаря HDR приложения смогут отображать яркие элементы, сохраняя при этом темные тени на фотографии.
лачиновЯ конечно очень малая часть населения, но все же имею свое мнение. И по моему мнению ультиматумы, санкции...
FazarОмерзительнее нету человека, чем рыжий прохвост..................
лачиновХороший ответ. Более мерзкого действа чем обман населения целой страны с последующим дележом "добычи"...
number10ЦитатаПо словам Борреля, указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, несовместим с Венской...