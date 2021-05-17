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#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Windows 10 получит поддержку HDR

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft приступила к тестированию поддержку HDR для приложений с возможностью управления цветом в операционной системе Windows 10. Это повысит эффективность таких программ, как Adobe Photoshop и Lightroom, а также CorelDraw.

Пока функция доступна только в тестовой сборке Windows 10 под номером 21382 для участников программы Windows Insider. Эксперты предполагают, что полноценно поддержка HDR может появиться в «десятке» после осеннего обновления Sun Valley.

Сейчас Windows 10 поддерживает только цветовое пространство sRGB. После появления поддержки HDR приложения вроде Photoshop смогут получить точную цветопередачу и доступ к реальным возможностям современных мониторов.

Считается, что благодаря HDR приложения смогут отображать яркие элементы, сохраняя при этом темные тени на фотографии.

Тема: Человек и компьютер
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Технологии #Софт
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