Роскомнадзор частично разблокировал Twitter

Роскомнадзор «положительно оценил» усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства и решил ослабить ограничения, наложенные на работу социальной сети, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«По итогам проверки, с учетом предпринятых администрацией соцсети усилий, принято решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах», — отмечается в сообщении.

15 мая истек срок, отведенный Роскомнадзором Twitter на удаление материалов, распространение которых запрещено на территории России. Ведомство требовала от соцсети удалить более 4 тысяч выявленных запрещенных по российскому законодательству материалов.

Проверка показала, что модераторами Twitter удалено свыше 91% запрещенной информации. Руководство Twitter также направило в Роскомнадзор письмо, в котором подтвердило, что полностью разделяет действия ведомства по борьбе с социально опасным контентом и предпримет все необходимые меры по его удалению.

Роскомнадзор подчеркивает, что для полной разблокировки Twitter необходимо удалить все выявленные запрещенные материалы, а также привести сроки реагирования на требования ведомства в соответствие с российскими нормами — не позднее 24 часов с момента получения требования.