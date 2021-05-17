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Экс-вратарь сборной России охарактеризовал ЧМ как «муть мутную»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: s.yume / CC BY 2.0

Чемпионаты мира стали неинтересными, команды едут туда хорошо провести время, и только в России считают, что игроки что-то должны завоевать, заявил бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов.

«В последние годы муть мутная, а на чемпионаты мира. Закрыть нафиг эту лавочку, пусть лучше игроки отдыхают и готовятся к сезонам за свои команды (улыбается)», — сказал Брызгалов в интервью «Чемпионату».

При этом он считает идею чемпионатов классной, где игроки после сезона хорошо проводят время. «Все пацаны собираются, играешь в хоккей где-нибудь в Швейцарии, весело, командные ужины, шутки-прибаутки, атмосфера классная», — отметил хоккеист.

Хоккеисты могут позволить себе бокал вина или пару кружек пива, но это никак не влияет на их состояние.

По его словам, главная ошибка России, что в стране считают, что сборная обязана победить. «Никто никому ничего не должен. Если меня пригласили, и я приехал, то делаю это, не чтобы проиграть, а чтобы играть и победить», — высказался Брызгалов.

Брызгалов — член олимпийской сборной команды России по хоккею на Олимпийских играх в Солт-Лейк Сити, в Турине и в Ванкувере. Обладатель Кубка Стэнли (2007). Чемпион мира 2009. Бронзовый призер Олимпиады-2002.

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