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Хоккей без флага и гимна: с какой символикой выступит Россия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России
Сборной России предстоит необычный чемпионат мира по хоккею — российским спортсменам запретили какую-либо внешнюю символику страны, честь которой они защищают на льду. Национальной атрибутики и гимна хоккеисты лишились из-за давнего допингового скандала, который тянется с 2015 года.

Санкции в отношении российского спорта ввели после того, как независимые эксперты установили, что неизвестные лица манипулировали данными из базы LIMS, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. При этом российских хоккеистов никогда не обвиняли в применении допинга.

Спортивный арбитражный суд этой зимой поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). В результате все российские спортсмены лишились возможности выступать под флагом и гимном своей страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года.

Чем заменят гимн?

Международная федерация хоккея заранее приняла решение по гимну, который будет сопровождать выступление национальной сборной России на чемпионате мира по хоккею в 2021 году. В качестве замены для России будет использоваться гимн самой Международной федерации хоккея.

При этом первоначально россияне предлагали международным чиновникам другие варианты замены песни, которая будет звучать перед матчами сборной России, а также на церемониях награждения, если команда Валерия Брагина попадет на пьедестал почета.

Так, одним из вариантов стала «Патриотическая песня» Михаила Глинки, написанная в 1833 году. Именно она использовалась в качестве российского гимна с 1990 по 2000 годы, пока Госдума не вернула в этом качестве модернизированный вариант советского гимна с музыкой Александра Александрова и новыми словами Сергея Михалкова.

Еще одним вариантом называлась военно-патриотическая песня «Катюша», которую нередко исполняют на матчах российской сборной фанаты. Но после обсуждения этих вариантов Спортивный арбитражный суд их забраковал, назвав в качестве причины военную направленность текстов и непосредственную связь с Россией.

В итоге пришлось остановиться на максимально нейтральном варианте — во время послематчевых церемоний и церемоний награждения вместо национального гимна будет исполняться «Концерт №1 для фортепиано с оркестром» Петра Ильича Чайковского. Точнее, на чемпионате используют отрывок концерта, так как его продолжительность более 35 минут.

Что будет на форме?

Под запрет также попал российский триколор, поэтому флагом подопечных Валерия Брагина станет знамя Олимпийского комитета России без дополнительных надписей. Оно представляет собой белоснежное полотно с пятью олимпийскими кольцами и тремя стилизованными языками пламени красного, синего и белого цвета.

Игровые свитеры российских хоккеистов сохранят привычный дизайн и цветовую гамму, но будут лишены национальных символов страны — герба и флага, вместо них на форме поместят эмблему Олимпийского комитета России. При этом использование российских флагов разрешат на трибунах.

Фото: © Федерация хоккея России

Кроме этого, в официальных материалах российская сборная будет именоваться ROC — это англоязычное сокращение названия Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee). Пока неясно, станут ли использовать данную аббревиатуру на российских трансляциях.

К сожалению, санкции касаются не только матчей и официальных церемоний — например, автомобильный концерн Skoda, который является спонсором ЧМ-2021, убрал российский герб с формы нападающего сборной России в рекламном постере предстоящего чемпионата мира. Атрибутику разрешат только российским болельщикам.

Формат ограничений на ЧМ-2021 в отношении российских хоккеистов аналогичен использованным на Олимпиаде в Пхенчхане 2018 года. Впрочем, тогда это не помешало сборной «Олимпийских спортсменов из России» стать чемпионами.

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