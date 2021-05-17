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Кремль отреагировал на слова Чубайса о советской власти

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что спецпредставитель главы государства по связям с международными организациями Анатолий Чубайс имеет право на собственную точку зрения, но его высказывания о ненависти к советской власти выглядят экзальтированно.

Чубайс в интервью «Коммерсанту» назвал происходившее в СССР «омерзительной ложью». По его мнению, ложь была во всех аспектах жизни государства, «будь это новости по телевизору или будь это собрание трудящихся».

«Я могу только посыпать голову пеплом, к сожалению, не знаком с этими высказываниями, но вы знаете, что Анатолий Чубайс иногда делает достаточно прямолинейные высказывания — это его право, но не будучи знакомым с сутью сказанного, я не берусь что-то комментировать», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Он добавил, что процитированные слова «очень экзальтированные». «Не знаю контекста сказанного, но честно говоря, предпочел бы, чтобы все эти кипения прошли меня стороной», — сказал Песков.

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Политика #Мир
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