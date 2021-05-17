Россия выведет из состава флота легендарные атомные «дельфины»

Легендарные советские атомные подлодки проекта 667 БДРМ «Дельфин» выведут из боевого состава Военно-морского флота к 2030 году, сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии и Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

«Девятый и десятый "Бореи" будут сданы до 2030 года, вот где-то в эти сроки и будет выведена из корабельного состава флота последняя АПЛ проекта 667БДРМ», — приводит РИА Новости слова Поспелова.

Стратегические атомные ракетоносцы проектов «Борей» и «Борей-А» сейчас приходят на смену подлодкам проекта 667, которые пережили рекордное количество модернизаций.

Первые субмарины (проект 667А) разработали еще в 1960-х. Они стали основой для модернизированных проектов — 667Б, 667БД, 667БДР и 667БДРМ. Последние две подлодки до сих пор несут службу в составе Северного и Тихоокеанского флотов.

На каждом этапе модернизации подлодки получали новый ракетный комплекс, увеличивалась максимальная дальность и вес ракет.