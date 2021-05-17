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Незаконная добыча солодки в Забайкалье обошлась мужчине в 8 млн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Stan Shebs / CC BY-SA 3.0

Прокуратура Забайкальского края потребовала взыскать с мужчины, незаконно добывшего 2,8 тысячи килограммов корня солодки, более 8 миллионов рублей. Растение в регионе считается краснокнижным и охраняется законом.

По данным надзорного ведомства, в 2019 году житель Агинского района на территории Борзинского района выкопал более 200 корней солодки. Мужчина расфасовал солодку в 157 мешков, погрузил на автомобиль и повез, но по дороге его остановили сотрудники правоохранительных органов.

Эксперты установили, что общая масса изъятого краснокнижного растения превышала 2,8 тысячи килограммов, а причиненный ущерб окружающей среде — 8,5 миллиона рублей.

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. Тогда его оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Прокуратура направила в суд заявление и потребовала взыскать с виновника всю сумму причиненного ущерба в бюджет Борзинского района. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. 

Солодка — род травянистых растений. Используется в медицине при лечении заболеваний дыхательных путей.


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