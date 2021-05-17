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Наличные с чужой карты разрешат снимать по QR-коду

Источник:
«Известиям»
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Фото: © Sibnet.ru

Банки начнут массово внедрять функцию по снятию наличных в банкомате QR-коду с чужой карты со следующего года, сообщили представители банковских структур.

В мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы и отправить его другому человеку, который сможет снять эту сумму в банкомате. Такой сервис планируют запустить банки «Открытие», УБРиР, СКБ-банк, ВТБ, рассказали «Известиям» в банках.

Подобная система уже есть у банка «Тинькофф», при этом в банкоматах стоит ограничение в 150 тысяч рублей за одну операцию.

По мнению экспертов, такой сервис может нести дополнительные риски мошенничества: перехват или подбор кода и злоумышленник в банке. Как сообщил газете директор розничных продуктов банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков, для минимизации этих рисков стоит ввести дополнительные способы подтверждения операций и ограничения по лимитам сумм.


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