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Утечка топлива произошла в Дудинке на предприятии «Норникеля»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ЗФ «Норникеля»

Утечка топлива произошла в Дудинке на предприятии-дочке «Норникеля», сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В понедельник в 04.25 (мск) на территории АО «Таймырской топливной компании» происходит капельное истечение дизельного топлива из емкости №99 объемом 20 тысяч кубических метров. На момент сообщения произошел разлив дизельного топлива объемом около 200 литров, площадь разлива 30 квадратных метров.

Капельное истечение топлива проходит под дном резервуара (резервуар установлен на сваях). Под местом истечения установлен желоб для сбора истекающего топлива. Место розлива обработано сорбентом. Организована перекачка топлива из поврежденного резервуара в резервные.

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Красноярск #ЧП #Происшествия
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