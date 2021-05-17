Ультраполярные вторжения принесут в Новосибирскую область холод

Вторник будет последним теплым днем на этой неделе, дальше в Новосибирской области ожидается похолодание, сообщил Sibnet.ru в понедельник и. о. начальника отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Евгений Тунаев.

«Погоду над регионом будут определять северо-западные потоки. Мы будем находиться под влиянием ложбины в центре циклона, который будет располагаться над Красноярским краем … Будут отмечаться ультраполярные вторжения – так называются воздушные массы с севера Западной Сибири и Таймыра. Соответственно, они очень холодные. Мы будем ожидать значительного понижения температурного фона», – рассказал синоптик.

Он добавил, что в то же время у земли будет проходить серия теплых циклонов, которые будут задевать Новосибирскую область, но в среду они уйдут дальше и станет холоднее.

Самым теплым днем на неделе будет вторник. Ночью в Новосибирске ожидается 14-16, днем – 23-25 градусов, по области возможно потепление до 31 градуса.

В среду похолодает: ночью до 6-11, днем до 13-15 градусов выше нуля. В ночь на четверг в городе будет 3-5, днем – 9-11 градусов. По области в ночь на четверг возможны даже заморозки до минус 1 градуса.

Уже со вторника будет дуть порывистый ветер, его скорость в порывах будет достигать 16 метров в секунду. Во вторник и среду вероятны дожди и грозы, в четверг осадки будут уже местами и небольшие. До конца недели потепления не ожидается, предупредил синоптик.