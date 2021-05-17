Археологи нашли китайское зеркало на Красноярском море

Археологи Кемеровского госуниверситета обнаружили на обнажившемся дне Красноярского водохранилища фрагмент китайского бронзового зеркала XI-XII веков, сообщила пресс-служба НОЦ «Кузбасс».

На бортике зеркала вырезаны иероглифы, расшифрованные японским профессором Осавой следующим образом: feng zhou lu she. Первые два иероглифа обозначают название административного региона, созданного при династии Юань. Далее указан титул чиновника, его имя и должность. Последний иероглиф имеет значение «получать с уважением».

Археологи считают, что зеркало было подарком при назначении какого-то лица на должность или в процессе его службы. Также, по их мнению, зеркало было сломано намеренно, что является местной традицией кыргызов.

Ученые намерены выяснить название провинции, указанной на зеркале, а также, каким образом редкий артефакт попал на Енисей.

Комплекс петроглифов Тепсей — один из крупнейших памятников наскального искусства Минусинской котловины на юге Красноярского края. На скальных выступах горы были найдены около 1,5 тысячи рисунков древних людей и древнетюркские рунические надписи, которые охватывают период от IV тысяч до нашей эры. Активное изучение памятника наскального искусства началось в 1992 году археологами КемГУ совместно с исследователями из Франции.